 

Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

04.07.2020, 13:35, Новости дня

Не верить размещенному на одном из интернет-сайтов объявлению о продаже рубашки, которую якобы оставил в отеле в Нижнем Новгороде президент РФ Владимир Путин, призвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рубашка президента якобы была найдена при уборке номера.

Сообщается, что рубашка размера 48-50 не стирана и что продавец при необходимости готов отдать ее на экспертизу. Расстаться с предметом одежды нынешний владелец готов за 165 тысяч рублей.

Владимир Путин последний раз был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября 2019 года. Там глава государства проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

По словам пресс-секретаря, верить такому объявлению нельзя, и рубашка президента не может быть забыта в гостинице.

"Нет. Такого быть не может", — сообщил Песков РИА Новости.



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