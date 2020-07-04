Трамп диагностировал у американцев симптомы “левацкой революции”

04.07.2020, 13:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп обвинил сторонников левого движения в намерении стереть историю страны и осквернить память о национальных героях. Трамп уверен, что налицо признаки "левацкой революции". То, на чем она основывается – культура отрицания и идеология движения "Жизни чернокожих имеют значение" — может разрушить основы американского общества.

В своем выступлении на торжествах в честь Дня независимости у горы Рашмор Трамп назвал монумент "вечной данью нашим предкам и нашей свободе". На склоне горы Рашмор высечены лица отцов-основателей США — президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, пишет ТАСС.

Трамп в своей речи пообещал, что их наследие никогда не будет уничтожено, а их достижения никогда не будут забыты.

Президент США заявил, что распорядился создать парк национальных героев, чтобы противостоять кампании по низвержению памятников.

"Мы не поддадимся тирании, унижениям, нас не смогут запугать злые люди", — заключил президент США.