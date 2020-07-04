В центре Киева произошла стрельба. Три человека получили ранения, 10 – задержаны

04.07.2020, 13:34, Новости дня

В Печерском районе Киева произошла драка со стрельбой, пострадало три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции на своей странице в Facebook.

Утром 4 июля в полицию поступило сообщение о том, что на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной происходит драка и слышны выстрелы, отметили в полиции Киева.

“Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия”, – сообщили в полиции.

Двое участников получили ножевые ранения, их госпитализировали.

“Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу”, – добавили в ведомстве.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Видео происшествия опубликовано на странице “Киев Оперативный” на странице в Facebook.

Будьте осторожны: на видео присутствуют кадры насилия.

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