Церемония прощания с актером Виктором Проскуриным завершилась в Москве

04.07.2020, 13:08, Новости дня

Прощание с актером Виктором Проскуриным, умершим на 69-м году жизни, завершилось в субботу в Театральном институте имени Щукина. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с Проскуриным пришли десятки друзей артиста, коллеги, поклонников его творчества. Среди них – депутат Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов, актеры Александр Балуев, Алексанр Рапопорт, Георгий Мартиросян, актрисы Ирина Шевчук и Елена Скороходова, передает ТАСС.

Балуев отметил, что Проскурин был большим артистом, сумевшим проявить свой талант как на театральной сцене, так и в кино: «Он был действительно народным артистом, его знал и любил народ. Он был награжден разными медалями, хотя (…) не любил их показывать, рисоваться».

Ирина Шевчук рассказала, что Проскурин был одним из популярных артистов Московского театра «Ленком» в 1970-е годы: «Это был замечательный актер, это была эпоха рассвета театра «Ленком», когда зрители ломали двери, ночью стояли за билетами, чтобы увидеть Виктора Проскурина, Олега Янковского, Сашу Абдулова, Колю Караченцова».

Актриса Елена Скороходова заметила: несмотря на то, что за Проскуриным закрепился образ сурового человека, он был совершенно другим.

«Конечно, его тяжелый характер – это миф. У него просто была острая реакция на фальшь. Он не терпел ни человеческую, ни актерскую фальшь. Он был честный, прямой, открытый человек», – поделилась она.

На несовпадение внешнего образа и настоящих качеств артиста указала и его жена Ирина Хонда: «Он был очень нежный, трогательный, веселый человек. К сожалению, об этом мало кто знает».

По ее словам, артист долгое время лечился от хронической обструктивной болезни легких, больше месяца находился в реанимации, куда к нему никого не пускали.

«Когда болезнь необратима, каждый раз надеешься, что момент не последний. Нас не пускали в реанимацию, неизвестно, что было бы, если бы он был не один. Мы общались по телефону, но тактильности – самой важной в таких ситуациях – у него не было», – отметила Хонда.

Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Заслуженный артист РФ Виктор Проскурин умер 1 июля. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана» и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.