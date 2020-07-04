 

Tesla начала принимать заказы на Cybertruck в Китае

04.07.2020, 12:49, Новости дня

Известный бренд Tesla анонсировал старт заказов на новый электрокар Cybertruck на китайском рынке.

Однако следует выделить, что производитель до настоящего времени не достроил завод, который и начнет осуществлять сборку моделей. Однако это никак не отразилось на уровне популярности электрического внедорожника Cybertruck, который вызвал яркую реакцию публики. Производитель намерен постепенно расширять географию продаж, а потому известно, что первым заказчикам Cybertruck удастся вернуть взнос в размере 140 долларов.

Для автономного пилота Cybertruck предусмотрели ценник 64 тысячи юаней. Более того, для покупателей в Китае и США стоимость электрокара окажется примерно одинаковой. Уже на американском рынке зарегистрировали заказы на Cybertruck около 65 тысяч клиентов.



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