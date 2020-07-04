На видео попал момент обрушения колокольни храма XIX века, вспыхнувшего под Томском

04.07.2020, 12:30, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео пожар, уничтоживший храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской в селе Зоркальцево под Томском.

Возгорание в здании церкви, построенной в XIX веке, произошло в субботу, 4 июля. На место прибыли пожарные – по данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, в тушении участвовало более 40 человек, были задействованы 14 единиц техники.

Судя по кадрам с места ЧП, огонь полностью уничтожил постройку, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние дома.

Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.