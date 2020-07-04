 

В ВСУ подтвердили еще 11 случаев инфицирования коронавирусом

04.07.2020, 12:25, Новости дня

В Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировано 11 случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

“По состоянию на 10.00 4 июля в Вооруженных силах Украины болеет 170 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровело 358 человек, летальных случаев – пять”, – говорится в сообщении.

В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 478 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 75 человек.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находится четыре человека (Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ”, Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение”, – сообщили в пресс-службе.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек (в Киевской области – трое военнослужащих, Винницкой и Одесской – по одному военнослужащему, Волынской и Харьковской – по одному работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 04 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 4. juuli 2020

По состоянию на 4 июля в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 47 677. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1227 человек, 21 155 жителей Украины уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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