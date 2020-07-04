Стартовали продажи нового Volkswagen Golf R-Line

04.07.2020, 11:42, Новости дня

В Европе стартовали продажи «заряженного» Volkswagen Golf R-Line, который имеет более спортивный вид.

Кроме того, еще в начале 2020 года немецкие производители стартовали продажи модификаций Golf Life, Life Business и Style, но «заряженный» экземпляр оставался недоступным для публики. Отмечается, что новый хетчбэк имеет стильную головную оптику, 17-дюймовые диски, а также множество элементов, свидетельствующих об особенной модификации.

В салоне предусмотрели более дорогие материалы отделки, мультимедийную систему с крупным экраном. Также здесь предусмотрели спортивное рулевое колесо, виртуальную панель приборов и ряд других опций. Под капотом модели используется улучшенный мотор, который выдает 130 л.с. мощности. Гибридная версия имеет улучшенную производительность в 150 л.с.