 

Мишустин утвердил выдачу предприятиям субсидий на профилактику коронавируса

04.07.2020, 11:30, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий для порядка 500 тыс. малых и средних предприятий на профилактику коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

Заявления на выплату можно будет подавать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Для подачи заявки бизнесу необходимо работать в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, передает ТАСС.

Кроме того, возможность получения субсидий сохраняется у социально ориентированных некоммерческих организаций.

При этом компании не могут быть в стадии ликвидации или банкротства, у них не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей.

Средства, выделенные на эту субсидию, составляют 20 млрд рублей и рассчитаны на помощь для 1,8 млн человек. Размер субсидии на первоначальные расходы для одной компании будет равен 15 тыс. рублей и еще по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам.



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