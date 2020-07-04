Лукашевич не призналась в хищении миллионов Минобра

04.07.2020, 11:25, Новости дня

Задержанная накануне утром в Москве замминистра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич не признает свою вину в хищении 40 миллионов рублей. Об этом она заявил посетившим ее в изоляторе на Петровке членам столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По словам ответсека ОНК Ивана Мельникова, своим визитерам замминистра "рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признает". Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов были задержаны по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Тверской суд Москвы продлил срок их задержания на 72 часа, а в понедельник, 6 июля, рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновников.

По версии следствия, в 2016 году руководительница одной из коммерческих организаций, получив бюджетные деньги, заключила с подконтрольными структурами ряд договоров на оказание работ для Министерства образования и науки РФ, на самом деле не собираясь что-либо делать. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров.

Приемку работ осуществлял сообщник подозреваемой, трудившийся в министерстве. Таким образом им удалось похитить 40 миллионов рублей.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в 2016 году, когда произошло инкриминируемое Михаилу Попову мошенничество, он возглавлял департамент управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. Лукашевич тогда занималась бизнесом и выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства.

По одному из контрактов работы практически не были выполнены, однако Попов их принял. По версии следствия, Лукашевич и Попов действовали по предварительному сговору.

Марина Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах, а в июле 2018 года была назначена статс-секретарем — заместителем министра науки и высшего образования. Михаил Попов стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества также в 2018 году.