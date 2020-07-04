Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

04.07.2020, 11:20, Новости дня

В России количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 10 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В течение последних суток в РФ было зафиксировано 168 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 10 027.

Всего в России с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразилось 674 515 человек (6632 – за последние сутки), выздоровело больше половины инфицированных – 446 879 (+8968 человек за последние 24 часа).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразилось более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.

Россия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19, уступая США и Бразилии, и 11-е – по числу жертв эпидемии.