 

Ермак вел переговоры с оппозиционными фракциями о смещении Разумкова с должности спикера Рады – Лерос

04.07.2020, 11:20, Новости дня

Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос заявил в интервью “Фактам”, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вел переговоры с представителями нескольких оппозиционных фракций парламента о смещении Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

“Знаю, что Ермак разговаривал с двумя представителями оппозиционных фракций и спрашивал, готовы ли они дать подписи за отставку Разумкова”, – сказал Лерос, добавив, что позже переговоры велись еще с одной парламентской фракцией.

Он отказался уточнить, о каких фракциях идет речь.

“Одной из фракций предлагали место первого вице-спикера, другой – должности в министерствах. Однако подписи никто не собирал, потому что бесполезно – не наберут голосов. Как минимум половина фракции “Слуги народа” откажется. Поэтому идея Ермака развалилась”, – заявил депутат.

Лерос также утверждает, что “взаимоотношения у Офиса президента и Разумкова не то что накаленные, но очень холодные”. “Потому что офис хочет полностью влиять на парламент. Я на стороне Разумкова, потому что у нас парламентско-президентская республика. Точка”, – заключил он.

Лерос до избрания в парламент по списку “Слуги народа” был режиссером, арт-куратором.

В конце марта текущего года Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности через своего родственника в ОПУ. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников. Сейчас уголовные производства в связи с этим скандалом открыты и против Лероса, и против Андрея и Дениса Ермаков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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