 

Сергей Семак признан лучшим тренером июня в чемпионате России

04.07.2020, 10:18, Новости дня

Наставник футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером июня в российской премьер-лиги. Под руководством 44-летнего специалиста петербуржцы во втором месяце лета одержали три победы в трех играх.

"Сине-бело-голубые" в июне на выезде разгромили московский ЦСКА (4:0), дома переиграли самарские "Крылья Советов" (2:1), а затем в Тамбове обыграли местную одноименную команду (2:1).

📢 Сергей Семак — лучший тренер июня!

📊 За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/uHq4P0QONI

— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

Напомним, "Зенит" с 59 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы 5 июля сыграют с "Краснодаром". В этом матче подопечные Семака могут оформить второе чемпионство подряд.



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