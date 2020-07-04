 

Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

04.07.2020, 10:18, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО. Это сферы гостиничного бизнеса, оказания бытовых услуг, общепит, спортивно-досуговые организации и дополнительного образования.

Субсидия составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Их можно потратить на обеспечение персонала, работающего с клиентами, масками, перчатками, измерителями температуры и санитайзерами.

Уточняется, что заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика в течение 30 дней – с 15 июля по 15 августа. У организации не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, свыше 3 тысяч рублей, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

На новые выплаты правительство выделило 20 миллиардов рублей. Помощь получат компании, в которых заняты около 1,8 миллиона человек.



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