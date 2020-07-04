За последние сутки коронавирусом в Украине заболели 74 ребенка и 63 медика

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04.07.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 914 человек, в том числе 74 ребенка и 63 медицинских работника. Об этом 4 июля заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

“В целом за все время пандемии в Украине заболело 47 677 человек (+914 за последние сутки), из них 3456 (+74) детей, а также 6937 (+63) медицинских работников. При этом в целом выздоровело 21 155 (+597) человек и 1227 (+15) летальных случаев”, – заявил Степанов.

04.07.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 3. juuli 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразилось более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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