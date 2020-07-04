СБУ разоблачила преступную группу, которая по $500 подделывала дипломы для боевиков “ДНР”

04.07.2020, 10:16, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, которая изготавливала для боевиков “ДНР” поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба СБУ.

Изготовлением поддельных документов занималась группа людей из Харьковской и Киевской областей. Клиенты (участники незаконных вооруженных формирований) использовали “дипломы” для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий, заявили следователи.

“Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата – через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированных районы Донбасса на временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготовляли и продавали около 100 поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем $500 и зависела от уровня вуза. Для изготовления подделок использовали номера подлинных документов, которые выдали ранее.

Одного из участников задержали в почтовом отделении в райцентре в Харьковской области, когда тот отправлял поддельный диплом для боевика артиллерийской бригады террористов “ДНР”.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины), отметили в ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.