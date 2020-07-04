 

В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

04.07.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 674 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах», при этом из них «29,6% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 674 тыс. 515 случаев коронавируса в 85 регионах.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 680, Подмосковье – 275, Ханты-Мансийском АО – 273.

За весь период зафиксировано 10 тыс. 27 летальных исходов, выздоровели 446 тыс. 879 человек.

Накануне, 3 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6718. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 86.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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