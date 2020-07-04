 

В Бресте сотрудники ОМОН разогнали оппозиционную акцию

04.07.2020, 9:18, Новости дня

Спецподразделение ОМОН министерства внутренних дел Беларуси 3 июля разогнало несанкционированную акцию солидарности по случаю дня независимости Беларуси. Об этом сообщает издание TUT.by.

Примерно в 18.45 участники акции ушли от сцены театра эстрады в городском парке и собрались у входа в парк. Там они простояли до 19.20, а затем колонной пошли по улице Ленина. В шествии участвовало около 50 человек. Люди не выкрикивали лозунгов. Они шли и хлопали в ладоши. Возле магазина “Винарь” к колонне подъехали несколько микроавтобусов. Из них выбежали сотрудники ОМОН и задержали пятерых человек”, пишет издание.

Всего, по информации брестских властей, были задержаны семь человек. Их обвиняют в совершении административных правонарушений.

В Беларуси через месяц – 9 августа – должны состояться президентские выборы. В преддверии голосования власти страны усилили давление на оппозицию. Так, один из главных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко – банкир Виктор Бабарико – был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях.

Другой потенциальный соперник Лукашенко – экс-дипломат Валерий Цепкало – не сможет продолжить участие в гонке, так как Центризбирком Беларуси забраковал больше половины подписей, которые он собрал в поддержку выдвижения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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