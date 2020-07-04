 

В Украине коронавирусом заразились еще более 900 человек

04.07.2020, 9:18, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 914 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это максимальный суточный прирост в стране с 28 июня (тогда COVID-19 обнаружили у 917 человек). Таким образом, общее количество подтвержденных случаев достигло 47 677. 

За прошедший день скончались 15 пациентов с коронавирусом (с начала эпидемии умерли 1227 человек), 597 человек выздоровели (всего – 21 155).

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1936;
Волынская область – 2663;
Днепропетровская область – 1110;
Донецкая область – 599;
Житомирская область – 1447;
Закарпатская область – 3214;
Запорожская область – 588;
Ивано-Франковская область – 2598;
Киев – 5465; 
Киевская область – 2747;
Кировоградская область – 657;
Луганская область – 84;
Львовская область – 6059;
Николаевская область – 455;
Одесская область – 1835;
Полтавская область – 322;
Ровенская область – 4041;
Сумская область – 308;
Тернопольская область – 2025;
Харьковская область – 2311;
Херсонская область – 196;
Хмельницкая область – 828;
Черкасская область – 657;
Черновицкая область – 4972;
Черниговская область – 560.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, из них 525 тыс. скончались, 5,86 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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