В РФ провели больше 20,7 млн тестов на коронавирус

04.07.2020, 9:16, Новости дня

Более 20,7 млн тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 280 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «проведено более 20,7 млн тестов на коронавирус», под наблюдением остаются 280 тыс. 415 человек», передает РИА «Новости».

За сутки в РФ проведена 301 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее в ВОЗ заявили, что мутации нового коронавируса не сделали его более агрессивным.