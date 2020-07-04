Правительство выделило 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

04.07.2020, 8:53, Новости дня

Правительство РФ одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.

В сообщении на сайте правительства указывается, что соответствующее решение было принято на заседании в четверг.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», – говорится в перечне решений.

Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что общая сумма субсидий на выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, превысит 5 млрд рублей.

Также в июне Путин предложил продлить дополнительные выплаты соцработникам до осени.