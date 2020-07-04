 

В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

04.07.2020, 7:16, Новости дня

За сутки в США выявили более 57 тыс. новых случаев коронавируса, сообщают СМИ.

Было выявлено 57497 случаев COVID-19. Прежний максимум был зафиксирован 2 июля – 55220 новых случаев за сутки. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.

В неделю рекордные показатели фиксировали в 16 штатах, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

3 июля сообщалось, что выявлено 50 тыс. новых случаев коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране выявлено свыше 2,7 млн случаев COVID-19, умерли более 128 тыс. человек.



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