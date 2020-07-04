 

Американский генерал Ходжес надеется, что новые власти Украины окажут “должное сопротивление” агрессии России

04.07.2020, 7:10, Новости дня

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил надежду, что нынешние власти Украины окажут должное сопротивление России в случае эскалации агрессии. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

“Думаю, что президент Украины искренне хотел бы видеть завершение этого конфликта. Но если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, [президент Украины Владимир Зеленский] должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться. Ведь речь идет о суверенитете страны. И я бы надеялся, что они все же окажут должное сопротивление”, – ответил он на вопрос, сможет ли новое украинское руководство справиться с российской агрессией.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения “Кавказ-2020”, Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом он считает, что РФ может попытаться захватить Одессу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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