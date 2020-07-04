Коронавирус побил рекорды в семи штатах США
04.07.2020, 6:40, Новости дня
По данным агентства Reuters, в пятницу, 3 июля, в США зарегистрировано более 53 тыс новых случаев заболевания COVID-19.
В штатах Алабама, Аляска, Айдахо, Миссисипи, Северная и Южная Каролина, Теннесси установлены новый рекорды количества заболеваний.
В масштабах США наибольшее количество заболеваний было зафиксировано в четверг (55 405), пятничный показатель несколько ниже (53 483).
Продолжение распространения коронавирусной инфекции угрожает процессу восстановления экономики США.
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