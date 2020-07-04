 

В двух префектурах на юго-западе Японии эвакуируют 203 тысячи человек из-за ливней

04.07.2020, 6:06, Новости дня

На юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями объявлена эвакуация для 203 тысяч человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как уточняется, в префектурах Кагосима и Кумамото указание эвакуироваться получили свыше 203 тысяч жителей или 90 тысяч семей.

Власти префектуры Кумамото обратились к силам самообороны за помощью. Метеорологи объявили в ряде районов префектуры особую опасность из-за ливней. В связи с этим премьер-министр страны Синдзо Абэ дал указание соответствующим министерствам предоставлять населению своевременную эвакуацию, а также оказывать помощь во время эвакуации людей.

Уже сообщается о разливах рек в префектуре Кумамото. На нескольких участках автомобильных дорог перекрыто движение. Только за три часа в префектуре выпало 200 миллиметров осадков, передает РИА Новости.

В ряде мест в префектурах Кагосима и Кумамото объявлен самый высокий – пятый – уровень опасности в связи с ливневыми дождями. Для местного населения этот уровень обозначает сигнал "Спасайте жизни!" По прогнозам метеорологов, ливни могут быть такой силы, какой жители страны еще никогда в жизни не испытывали.



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