Труханов заявил, что исторический дом Руссова в Одессе пытается на себя переоформить владелец большинства квартир в нем

04.07.2020, 6:05, Новости дня

Знаменитый одесский памятник архитектуры, дом Руссова, пытается получить в собственность владелец большинства квартир в нем, заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании исполкома городского совета 3 июля, пишет “РБК-Украина”.

Он напомнил, что историческое здание в 2019 году отреставрировали, до этого памятник находился в аварийном состоянии и пережил несколько пожаров.

“Никто не верил, что такой амбициозный проект будет воплощен в жизнь. Мы сделали все возможное и невозможное, и вернули ему облик, в котором его ждали больше 10 лет”, – сказал Труханов.

Мэр Одессы добавил, что владелец квартир в доме пытается закрепить право на дом через “черных” регистраторов.

“Я проконсультировался с юристами, и выяснилось, что так называемое “право собственности” частного владельца больше напоминает аферу с документами, а не реальное право собственности. Это кощунство не по отношению ко мне или депутатскому корпусу, а к миллионному городу”, – завил городской голова.

Труханов подчеркнул, что дом Руссова – это историческое и культурное наследие всех одесситов и право собственности на него должно принадлежать общине.

Портал “Первый городской” сообщает, что на сегодняшнем заседании исполкома принято решение о приеме здания в коммунальную собственность. Журналисты отмечают, что квартиры в доме принадлежат бизнесмену Руслану Тарпану.