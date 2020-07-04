Туроператоры Сочи просят перенести сроки введения электронных путевок

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04.07.2020, 5:01, Новости дня

Сочинские туроператоры просят перенести сроки введения электронных путевок. По их мнению, в условиях кризиса дополнительная финансовая нагрузка на туристический бизнес является нежелательной и негативной. Поэтому они выступили против принятия соответствующего закона. Письмо с просьбой отложить эту инициативу направили в адрес главы Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева. Об этом сообщила ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Представители турбизнеса обеспокоены подготовкой к рассмотрению Госдумой законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" (в частности, единой информационной системой электронных путевок". В нынешней ситуации, учитывая глубокий кризис на туристском рынке, связанного с эпидемией коронавируса, дополнительная нагрузка на эту сферу является нежелательной, говорится в письме.

Напомним, целью сведения системы "Электронная путевка" является защита потребителей от недобросовестных фирм. По планам, с ее помощью клиенты смогут отслеживать статус тура: куплены ли авиабилеты и перевел ли агент деньги оператору.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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