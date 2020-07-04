 

Обвинения в адрес НБУ в отсутствии возможности для кредитования – безосновательны. Это дымовая завеса

04.07.2020, 5:00, Новости дня

Яков Смолий, отныне экс-глава НБУ, не поддался на давление власти по печати не обеспеченных экономикой денег. Кроме этого, он не шел на условия Коломойского по компенсации за национализацию “ПриватБанка”. Вот почему ему пришлось подать в отставку, несмотря на очевидные достижения в деятельности НБУ: рекордно низкая инфляция и рекордно низкая учетная ставка.

В таких условиях бизнес может кредитоваться, расширять деятельность и создавать рабочие места. Обвинения в адрес НБУ в отсутствии возможности для кредитования – безосновательны. Это дымовая завеса, за которой скрывается желание власти “залить” экономику деньгами, чтобы под выборы показать любой прирост ВВП, ну и подписать мировое соглашение с Коломойским, соглашаясь на отступные.

Эти действия власти и нового главы НБУ перечеркнут достижения Смолия и приведут к существенному росту инфляции и потере доверия в глазах международных кредиторов.

Источник: Volodymyr Manko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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