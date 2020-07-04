“Слуга народа” не будет затягивать назначение главы Нацбанка Украины – Верещук

04.07.2020, 5:00, Новости дня

Нового главу Национального банка Украины планируют назначить с 14-го по 17 июля, во время последней пленарной недели в парламенте, об этом заявила народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, сообщает “Интерфакс-Украина” 3 июля.

“Будет неделя работы в комитетах, потом мы возвращаемся на еще одну неделю, последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос”, – считает Верещук.

По ее словам, на должность главы НБУ рассматривают кандидатуры: главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, экс-министра экономики (в 2007–2010 годах) Украины Богдана Данилишина, экс-главы правления “Райффайзенбанк Аваль” Владимира Лавренчука, главы “Ургазбанка” Кирилла Шевченко.

“Лавренчук и господин Шевченко – это основные. Возможно, Жуковский”, – отметила Верещук.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов “5–7–9%”.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.