Космическому туристу собрались разрешить выход в открытый космос на полтора часа

04.07.2020, 4:30, Новости дня

В 2023 году космический турист сможет выйти в открытый космос за борт МКС на полтора часа, сообщили в российском представительстве компании Space Adventures.

В компании заявили, что речь идет о выходе на «90–100 минут», что «соответствует примерно одному витку вокруг Земли». Турист сможет увидеть Землю со всех сторон, передает РИА «Новости».

Представитель компании подчеркнул принципиальную разницу между выходом в космос туриста и «шести-семи-часовым» выходом профессионального космонавта.

Напомним, РКК «Энергия» и американская компания Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос.