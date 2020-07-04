 

Клинтон сочла себя способной лучше Трампа справиться с пандемией в США

04.07.2020, 3:53, Новости дня

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что справилась бы с задачей борьбы против коронавируса лучше, чем действующий глава государства Дональд Трамп.

Она не согласилась со словами Трампа о том, что коронавирус можно было «остановить на границах» США. При этом Клинтон заявила, что «сделала бы работу лучше», чем Трамп.

По ее мнению, можно было лучше «справиться со спасением жизней». Кроме того, она считает, что не обязательно было подвергать экономику США и благосостояние американцев такому «удару», как это сделал Трамп, пишет Hollywood Reporter.

Напомним, в США снова обострилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В стране выявлено свыше 2,7 млн случаев COVID-19, умерли более 128 тыс. человек.



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