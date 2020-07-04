 

Guardian – «расистская рыба» — памятник Русалочке в Дании стал жертвой вандалов

04.07.2020, 3:40, Новости дня

Неизвестные надругались над статуей Русалочки в порту Копенгагена, пишет Guardian. Они написали на ней «расистская рыба». Местная полиция расследует акт вандализма, а эксперты недоумевают, где в сказке датского писателя Ганса Христиана Андерсена протестующие нашли расизм, рассказывает британское издание.


Reuters

Статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, пострадала от вандалов, пишет Guardian. Они написали на ней «расистская рыба». За время своего 107-летнего существования памятник не раз становился жертвой протестующих, например, активистов-демократов или тех, кто выступает против убийства китов. Они сталкивали её с постамента, спиливали ей голову, отламывали руки, а также обливали краской. Недавно в январе неизвестные написали на камне, на котором сидит Русалочка, «Свободу Гонконгу».

В полиции Копенгагена заявили, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за акт вандализма. Ведётся расследование. Статую создал датский скульптор Эдвард Эриксен. Он лепил её со своей жены. Этот памятник, который посещают миллионы туристов в год, посвящен персонажу детской сказки всемирно известного писателя Ганса Христиана Андерсена, повествующей о русалке, дочери морского царя, которая влюбляется в принца и отчаянно желает стать человеком.   
  
Этого автора не принято считать расистом, хотя в одной из своих пьес под названием «Мулат», выпущенной в 1840 году, он касался тем колониализма и расовых вопросов. Некоторые филологи обнаружили в этом труде признаки расизма. Впрочем, эксперты недоумевают, почему именно Русалочка стала жертвой вандалов. «Мне трудно увидеть в этой сказке что-либо расистское», — поделилась своим мнением Ане Грум-Швенсен, исследовательница творчества датского писателя из Университета Южной Дании.



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