 

Лукашенко противопоставил работу Сбербанка и Белгазпромбанка

04.07.2020, 3:16, Новости дня

В Минске прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой российского Сбербанка Германом Грефом, сообщают информационные агентства.

Греф находится с рабочим визитом в Белоруссии, передает БелТА.

Лукашенко предложил Сбербанку поучаствовать в финансировании крупных инвестиционных проектов в республике, передает РИА «Новости».

В Белоруссии хотят, «как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые должны ввести в новой пятилетке». При этом нужно «договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои», сказал Лукашенко, выразив желание обсудить с Грефом «ряд этих проектов».

Лукашенко заявил, что рад видеть Грефа в Минске в День независимости Белоруссии как человека неравнодушного к развитию страны.

«Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными, не политическими даже, наверное, экономическими, взглядами, могут вот так близко сойтись и даже дружить», – сказал президент Белоруссии.

Он упомянул ситуацию, связанную с возбуждением уголовных дел против бывших и действующих менеджеров Белгазпромбанка, и противопоставил это работе группы Сбербанка в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что «есть же» в Белоруссии «банки, которые честно и порядочно работают».

Лукашенко и Греф торжественно открыли мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде, который стал подарком Минску от Сбербанка в День независимости.



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