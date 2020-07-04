 

ВОЗ назвала “Ремдесивир” самым обнадеживающим препаратом от COVID-19

04.07.2020, 2:50, Новости дня

Противовирусный препарат "Ремдесивир" – самый обнадеживающий среди лекарственных средств для борьбы с коронавирусом COVID-19, считает научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

На брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН она рассказала, что данный препарат способствует снижению случаев госпитализации пациентов. Однако смертность благодаря ему снизить не удается, передает РИА Новости.

Препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен в США как средство для борьбы с COVID-19. Лекарство изначально разрабатывалось для лечения лихорадки Эбола, однако не доказало эффективности. Затем препарат успешно использовали для лечения инфекций SARS и MERS.

Полный курс лечения данным препаратом от COVID-19 длится пять дней. Это шесть ампул, их стоимость составляет 2340 долларов.

В РФ в настоящее время разрабатывается новая, менее токсичная версия "Ремдесивира". Кроме того, российские химики заменили внутривенный вариант введения препарата на ингаляционный, что позволяет доставлять лекарство сразу в легкие.  



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