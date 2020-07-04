Смена руководителя НБУ не повлияет на курс валюты – Шмыгаль

04.07.2020, 2:46, Новости дня

После отставки экс-главы Национального банка Украины президент Владимир Зеленский провел консультации с правлением НБУ, с советом НБУ, с руководителями государственных и основных коммерческих банков. Об этом 3 июня в ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Есть напряженность, волнения, но законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка никак не повлияет на курс валюты, на стабильность валюты”, – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в Украине “абсолютно стабильная финансовая ситуация”.

“Ликвидность банков – около 200 млрд грн по состоянию на начало июля. Остаток на едином казначейском счете – 135 млрд грн. Золотовалютные резервы – эквивалент $25,2 млрд”, – сказал премьер-министр.

Отставка Якова Смолия, по его словам, была неожиданностью для рынка и для правительства Украины. Для согласования кандидатуры нового руководителя, по словам премьер-министра, необходимо определенное время.

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Смолий подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля, аргументировав его систематическим политическим давлением на НБУ.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

Обеспечение независимости НБУ является безусловным приоритетом главы государства, заверили в Офисе президента.

После сообщения об уходе главы Нацбанка Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Беспокойство по поводу заявления Смолия высказали западные партнеры Украины и международные организации. Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным LIGA.net, Смолий принял решение написать заявление об отставке после заседания Национального совета реформ 30 июня, на котором у него произошел конфликт с Зеленским по поводу программы дешевых кредитов “5–7–9%”.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года. Срок его полномочий заканчивался в 2025 году.