 

Украинские спасатели за три недели восстановили 146 домов мирных жителей в прифронтовой зоне на Донбассе

04.07.2020, 2:46, Новости дня

В прифронтовой зоне на Донбассе за три недели были восстановлены 146 домов мирных жителей. Об этом 3 июля сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате боевых действий были повреждены жилые дома в Ясиноватском, Бахмутском, Марьинском, Волновахском районах, а также в Торецке, Авдеевке и Красногоровке Донецкой области.

“Самостоятельно восстановить дома для большинства людей – невозможно, ведь подавляющее большинство граждан – это одинокие пожилые люди, пенсионеры, многодетные семьи. Хорошо понимая проблемы и потребности граждан, руководство Донецкой областной государственной администрации в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляют восстановление поврежденного в результате обстрелов жилья в прифронтовых населенных пунктах”, – говорится в сообщении.

В Донецкой области с 11 июня работают спасатели со всей Украины. Они латают крыши, заменяют остекление, проводят все необходимые ремонтные работы в домах, которые были повреждены в результате обстрелов.

В ГСЧС подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются, в планах у спасателей – восстановить около 1000 домов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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