 

Independent – Меркель развеяла упреки в лицемерии, появившись на публике в маске

04.07.2020, 2:30, Новости дня

После того как один из журналистов упрекнул канцлера Германии Ангелу Меркель в лицемерии за то, что она не носит медицинскую маску, глава ФРГ поспешила появиться на публике с закрытым лицом, пишет The Independent. Она выступила в федеральном совете с чёрной повязкой на лице, на которой было написано название сайта EU2020.de, посвящённого председательству Германии в Совете ЕС.


Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые появилась на публике в маске после того, как её обвинили в лицемерии за то, что она её не носит, пишет The Independent. Она выступила в федеральном совете с чёрной повязкой на лице, на которой было написано название сайта EU2020.de, посвящённого председательству Германии в Совете ЕС.

В понедельник во время пресс-конференции один из журналистов спросил у неё, почему её никогда не видели в маске в общественных местах. Меркель объяснила, что ей не нужно её носить, если есть возможность соблюдать меры социального дистанцирования. Если же такой возможности нет, она её надевает, например, во время походов в магазин. «Но я не скажу вам, куда хожу за покупками», — пошутила глава ФРГ.

Благодаря успешной борьбе с пандемией популярность канцлера значительно выросла. Германия справилась с коронавирусом лучше, чем многие из её европейских соседей. Общее число заражённых составило 196 тыс., а умерших — 9 063. Масштабное тестирование, относительно мягкий карантин, а также пакет мер по стимулированию экономики позволили стране сохранить часть социальной и промышленной активности во время кризиса.

Меркель также призвала страны — члены ЕС как можно скорее достичь согласия по общеевропейскому антикризисному плану. Пакет помощи для восстановления экономики после пандемии составит €750 млрд, но сначала его должны одобрить все государства союза. 



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