 

Близкий к следствию источник подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

04.07.2020, 2:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля, когда произошло ДТП, сообщил источник, близкий к следствию.

Как сообщил источник ТАСС, следствие установило, что автомобилем управлял сам актер. Кроме того, «пассажиров не было».

По словам источника, «это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей».

Напомним, адвокат Ефремова подтвердил, что актер находился в салоне машины. При этом юрист уклонился от ответа на вопрос о том, кто сидел за рулем.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб.



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