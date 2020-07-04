Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: четыре человека погибли, около 100 – ранены

04.07.2020, 1:43, Новости дня

В Турции не менее четырех человек погибли, около 100 ранены в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков. Это произошло в провинции Сакарья на северо-западе страны. Расследование причин взяло на контроль правительство.

Взрыв прогремел около 11 часов по местному времени. Он был слышен за десятки километров от города Хендек, где располагается завод по производству фейерверков.

Над фабрикой поднялось устрашающее облако дыма в форме гриба. На кадрах очевидцев — бесконечная пальба зарядов, мелькание искр. По информации властей, на воздух взлетели 110 тонн фейерверков.

В момент взрыва на фабрике находилось около 200 сотрудников. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Но многие, по словам губернатора провинции Сакарья, оказались в ловушке из-за взрывов. Спасатели долгое время не могли к ним пробраться.

После взрыва здание оказалось охвачено пламенем. Для тушения прибыли два вертолета и самолет. Возгорание достаточно быстро удалось взять под контроль. Но взрывы продолжались.

Раненых — десятки. На место прибыли 85 карет скорой помощи, бригады пожарных и спасателей. А также три представителя турецкого правительства: министры внутренних дел, здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Мы отправили одного из пациентов, пострадавших в результате взрыва на заводе фейерверков, на вертолете скорой помощи в исследовательскую больницу Стамбула для лечения ожогов. Будем внимательно следить за его лечением", — рассказал представитель министерства здравоохранения Турецкой Республики.

Все дороги по направлению к заводу заблокированы для движения автотранспорта. Всего в паре километров от предприятия расположены жилые дома. Президент Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что ситуация находится под контролем, опасности для жителей нет.

Причины взрыва выясняются. Турецкий Красный Полумесяц рекомендовал жителям оставаться дома, закрыть окна и двери на случай загрязнения воздуха ядовитыми химикатами.