Кто же тогда виноват? Вопросов по делу Ефремова становится все больше

04.07.2020, 1:43, Новости дня

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отказался отвечать на вопрос, был ли его подзащитный за рулем в момент смертельного ДТП на Садовом кольце. Ефремова обвиняют в том, что он сел за руль пьяным и устроил аварию, в которой погиб 57 -летний курьер Сергей Захаров.

Вопросов по делу Михаила Ефремова становится все больше. То ли — четко выработанная позиция адвоката, то ли — сам актер изменил свое решение… По данным защиты, фигурант этого громкого ДТП со смертельным исходом теперь не признает свою вину.

"Сегодня Ефремов сообщил о невиновности в совершении ДТП, — говорит Эльман Пашаев, адвокат актера. – Более подробно пояснять не буду, это преждевременно. Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал "Я хочу возместить"… не "возместить", а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина".

По данным следствия, 8 июня Ефремов в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице. На следующий день Ефремов в одном из интервью признал вину. "А куда я денусь?" – спросил он тогда.

Позже в эфире телевидения показали кадры того, что делал Ефремов в день ДТП. Сначала на такси, потом на собственном авто разъезжал по Москве в поисках алкоголя в магазинах и барах. "В пять утра он приехал сюда, в пять ноль четыре уехал, — рассказывает продавец одного из магазинов. – Четыре минуты он был здесь. Я видео смотрел. Он зашел, они быстро полазили здесь… На нем фуражка была с красным кантиком, маска, черные очки большие. То, что на нем было в момент аварии – в том он и был здесь".

Следствие выяснило, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Экспертиза показала, что артист вменяем. Информацию о том, что родственники погибшего согласились на денежную компенсацию, их представитель опроверг. "Не принимал он никаких предложений, — рассказал адвокат Захаровых Александр Добровинский. – И никогда на эти предложения не ответил. Все должно быть только на суде… Я сегодня слышал, что мы начали торговаться. Я отказался от встречи с коллегой, который представляет Ефремова. Сто миллионов рублей… Хоть триста, хоть миллиард. Есть этому объяснение: Сергей, если был бы жив, никогда бы этого не позволил".

После нового заявления адвокатов Ефремова вопросов в истории теперь еще больше. Если актер не признает себя виновным – кто тогда совершил данное преступление?