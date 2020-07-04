Датский эксперт – рядовые россияне голосовали за насущные вещи, а не за новый срок Путина

04.07.2020, 1:25, Новости дня

Датский эксперт по РФ Флемминг Сплисбоэль уверен, что голосование по внесению поправок в Конституцию РФ затеяли, чтобы дать Путину возможность занимать пост президента вплоть до 2036 года. А чтобы привлечь внимание рядовых россиян, в общий пакет добавили социальные льготы, запрет на однополые браки и пункт о «вере в бога», пояснил Сплисбоэль в интервью Jyllands-Posten. В то же время он выразил мнение, что Путин сможет продержаться у власти лишь ещё один дополнительный срок после 2024 года, а затем начнёт «политически и морально уставать».



Reuters

Эксперт по РФ Флемминг Сплисбоэль из Датского института международных исследований ничуть не сомневается, что референдум в РФ затеяли, чтобы обеспечить Владимиру Путину возможность оставаться президентом до 2036 года. «Я считаю, что именно это было целью с самого начала. Если бы он не собирался остаться, не факт, что стали бы вносить какие-то изменения в Конституцию», — подчеркнул Сплисбоэль в интервью датскому изданию Jyllands-Posten.

Фактически все поправки в Конституцию РФ уже были одобрены Госдумой, а голосование носит рекомендательный характер, поясняется в статье. Правда, президент Путин пообещал, что именно результаты всенародного голосования будут определять легитимность новых изменений. А чтобы привлечь больше внимания избирателей, в единый пакет объединили самые разные вопросы, касающиеся условий жизни в стране, отметил Сплисбоэль.

«Рядовому россиянину пришлось голосовать за самые, по его мнению, насущные вещи. Речь шла о множестве различных вопросов, собранных в единый пакет», — пояснил эксперт в интервью Jyllands-Posten. Конечно же, многих россиян интересуют дополнительные социальные выплаты для семей с детьми и пенсионеров, запрет на однополые браки и вписанная в Конституцию «вера в Бога», констатировал Сплисбоэль.

Как полагает эксперт, некоторые «символические вопросы» были включены в общий пакет поправок, чтобы гарантировать, что решение по ним нельзя будет поменять впоследствии, — например, запрет на однополые браки. Ведь формально брак между двумя мужчинами или двумя женщинами запрещён в РФ и сегодня. Но когда это отдельно запишут и в Конституцию, то будущим политикам станет гораздо труднее изменить ситуацию, поясняется в статье.

В итоге российские избиратели в основной массе проголосовали за поправки в Конституцию, и теперь их лидер сможет остаться у власти ещё на 16 лет, отмечается в статье. В то же время сам 67-летний Путин пока не объявлял напрямую, что собирается баллотироваться ещё на два президентских срока — он лишь заявил, что «не исключает» этого, напоминает Jyllands-Posten.

Как пояснил Сплисбоэль, Путин хочет иметь легальную возможность остаться у руля и после того, как в 2024 году завершится его нынешний президентский срок, что по действующему законодательству сделать было нельзя. А чтобы узаконить это и закрепить в умах россиян идею о том, что это всё «пойдёт на благо» стране, российскому президенту пришлось организовывать референдум, позволяющий запланировать ещё два дополнительных срока, говорится в статье.

В то же время сам Сплисбоэль не верит в то, что Путин действительно сможет продержаться у власти на протяжении следующих 16 лет. «Думаю, он останется ещё на один срок. Но затем начнёт политически и морально уставать», — заключил эксперт в интервью Jyllands-Posten.