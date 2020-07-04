 

Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

04.07.2020, 0:49, Новости дня

Американские ученые выявили у безногих амфибий из Южной Америки наличие полноценных ядовитых желез.

Ранее считалось, что амфибии являются абсолютно безопасными для человека. Но обнаружилось, что амфибия способна наносить ядовитые укусы. Во время изучения южноамериканских кольчатых червяг Siphonops annulatus ученые обнаружили, что примерно 250 000 000 лет назад они могли пробрести свой современный облик.

В течение двух лет международная команда зоологов наблюдала за этими необычными амфибиями. Обнаружилось, что они на постоянной основе вырабатывают два типа слизи. Первый тип образуется в специальных железах на голове амфибий. Он помогает им прокладывать тоннели под землей. Во втором типе выделений содержатся едкие вещества, которые вырабатывает хвост амфибии и этим отпугивает хищников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / США снизили нефтедобычу на 1 млн баррелей за месяц

08.06 / В Чечне фонд Кадырова раздал женихам по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест

29.06 / В Одесскую область в выходные приехали десятки тысяч туристов. Количество заболевших COVID-19 в регионе растет

12.06 / Ученые рассказали, что поможет избавиться от хронической боли

26.05 / Вопрос дня: Как выбрать сервис групповых видеозвонков?

08.06 / Путин подписал закон об относящихся к гостайне запасах полезных ископаемых

08.05 / Первые российские военные вернулись из Италии

02.07 / В Ричмонде, штат Вирджиния, демонтировали памятник генералу Конфедерации Джексону

28.04 / В Украине намерены открыть продовольственные рынки 

25.04 / Daily Wire – по сообщениям на «стукаческую линию» мэра Нью-Йорка, главным нарушителем режима самоизоляции оказался он сам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска