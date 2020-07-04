Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

04.07.2020, 0:49, Новости дня

Американские ученые выявили у безногих амфибий из Южной Америки наличие полноценных ядовитых желез.

Ранее считалось, что амфибии являются абсолютно безопасными для человека. Но обнаружилось, что амфибия способна наносить ядовитые укусы. Во время изучения южноамериканских кольчатых червяг Siphonops annulatus ученые обнаружили, что примерно 250 000 000 лет назад они могли пробрести свой современный облик.

В течение двух лет международная команда зоологов наблюдала за этими необычными амфибиями. Обнаружилось, что они на постоянной основе вырабатывают два типа слизи. Первый тип образуется в специальных железах на голове амфибий. Он помогает им прокладывать тоннели под землей. Во втором типе выделений содержатся едкие вещества, которые вырабатывает хвост амфибии и этим отпугивает хищников.