Реформа полиции: что делать?

04.07.2020, 0:04, Новости дня

Что означает лозунг «Лишить полицию финансирования»? Как власти США пытаются решать проблему полицейского насилия? Что необходимо реформировать в работе американской полиции?

Дэвид Склански, профессор юридического факультета Стэнфордского университета (David Sklansky, Stanford University) считает, что массовые требования реформирования полиции – доказательство здоровья американской демократии.

Марго Гонтар: На волне протестов «Жизни чернокожих важны» президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Насколько это серьезный шаг?

Дэвид Склански: Указ не вносит каких-либо кардинальных изменений. Тем не менее важен сам факт его появления, потому что это выражение признания существования серьезной проблемы с полицейским насилием в США и необходимости контролировать ее. Также важно, что президент подписал этот указ, поскольку его предыдущие высказывания позволяли предположить, что он не верит в существование этой проблемы. Однако этот указ гораздо менее реформаторский, чем законопроект, предложенный демократами в Палате представителей.

Законопроект демократов очень радикален и серьезен. Если его примут хотя бы частично, это приведет к серьезным изменениям в законодательстве США и станет большим шагом вперед. Среди прочего, он упрощает привлечение полицейских, виновных в нарушении конституционных прав граждан, к материальной ответственности. Законопроект предписывает обучение полицейских техникам, позволяющим минимизировать необходимость применения силы. Он обязывает тщательно отслеживать случаи применения полицейскими оружия, отменяет расовый профайлинг.

М.Г.: Превратится ли этот законопроект в закон?

Д.С.: Да, думаю, закон примут, поскольку имеется широкий консенсус, что подобный закон необходим. Демократы предложили свой законопроект. Республиканцы готовы выступить со своими предложениями. Думаю, и те, и другие понимают, что настало время действовать.

М.Г.: Что означает звучащий на улицах призыв лишить полицию финансирования?

Д.С.: Было бы самонадеянным попытаться высказать то, о чем говорят тысячи протестующих в США. Думаю, что те, кто требуют лишить финансирования полицию, по-разному это представляют – некоторые более буквально, чем другие. Думаю, все хотят радикальных реформ и переосмысления процесса обеспечения общественной безопасности. Лозунг «Лишить полицию финансирования» отображает мнение, что нам не стоит в столь большой степени полагаться на вооруженных полицейских, что нашему обществу следует иначе обеспечивать безопасность людей. Использующие этот лозунг объясняют, что подразумевают передачу финансов и ресурсов, обычно выделяемых полиции, другим структурам, которые будут работать над уменьшением уровня насилия и обеспечением безопасности.

США – страна вечных реформ. Сколько полиция существует, столько ее пытаются реформировать. Это говорит о силе нашей демократической системы. Так и должно быть! Если большая группа вооруженных людей патрулирует ваши улицы и никто не обращает внимания на то, как она использует предоставленную власть, и не высказывает никаких жалоб, это плохой признак – значит, что-то идет не так. Протесты и попытки реформировать полицию – признак здоровья нашей демократической системы. Признак нездоровья – отсутствие серьезного прогресса. Но что-то удалось сделать, например, в конце 80-х – начале 90-х, когда федеральные и местные власти поддерживали идею тесного сотрудничества полиции и общества. Отход от этих принципов начался еще до прихода к власти администрации Трампа, но ускорился в последние годы.

Люди, протестующие против полицейского насилия, проделали впечатляющую работу, благодаря чему этот вопрос стал частью общенациональной повестки дня. Неверно думать, что самое главное – количество денег, которые будут направлены полицейским участкам. Важно прислушаться к людям, испытывающим боль и страдание, и постараться определить причины возникновения этой боли. Когда требуют лишения финансирования полиции, говорят о необходимости менее военизированной работы полиции. Это обоснованные требования, на которые следует обратить внимание.

М.Г.: Что бы вы предложили сделать?

Д.С.: Вопрос в том, как мы будем решать проблемы, которые раньше требовалось решать вооруженным полицейским. Логично, чтобы некоторыми из них занимались другие инстанции, а не полиция. Есть примеры, когда полицейские сами находили альтернативные способы реагирования на проблемные ситуации, связанные с психическим здоровьем людей, конфликтами, насилием…

Не думаю, что будет достаточно просто забрать у полиции часть обязанностей. Полиция продолжит существовать. А учитывая, как много в США огнестрельного оружия, у нас останется и вооруженная полиция.

Но необходимо решить, кто будет выполнять функцию социального посредника, когда этим перестанет заниматься полиция. Например, полицейские управления занимаются разрешением ситуаций, вызванных психическими проблемами людей. Занимаются совсем не потому, что хотят делать эту работу. Большинство полицейских будут в восторге, если эту функцию будет выполнять кто-то другой. Но мы – общество – не предоставили им такой возможности. Полиция – последнее средство, к которому мы обращаемся, когда нет другого способа реагирования на ситуацию.

М.Г.: Эксперты утверждают, что одна из причин полицейского насилия – недостаточная подготовка полицейских. Разделяете ли вы эту точку зрения?

Д.С.: Да, я считаю, что подготовку следует улучшить, полицейских обучают недостаточно – прежде всего, как добиваться деэскалации конфликтной ситуации и избегать применения насилия. Даже в департаментах полиции, где этому обучают, параллельно прививается воинственная культура поведения, полицейских учат быть жесткими.

Милитаристский подход к обеспечению порядка давно прославляют в кино и на телевидении. Но как только вы выдаете группе молодых людей серьезное оружие, чтобы они отправились на улицу и следили за порядком, вам стоит обеспокоиться тем, чтобы они не увлеклись и не переусердствовали. Это верно для каждого государства, в котором имеется полиция. В странах, где удалось сделать полицию менее летальной, добиться лучших отношений полиции и граждан, полицейским ежедневно напоминают, что главное в их работе – не применение силы, а обеспечение безопасности людей и умение прислушиваться к ним. Самые важные полицейские инструменты – прислушиваться к людям и говорить с ними. Эта идея очень старая, но необходимо постоянно напоминать о ней.

В США, как и во многих других странах, существует традиция полувоенной полиции. Полицейские ходят с оружием и в униформе, они организованы во взводы, ими командуют лейтенанты и капитаны, их обучают навыкам, необходимым в бою. Cуществует постоянное искушение рассуждать о работе полиции как о военной операции. Однако этого следует избегать.