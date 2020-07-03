 

Сопровождение российских Ту-142: британские истребители присоединились к норвежским

03.07.2020, 23:30, Новости дня

Британские истребители Typhoon присоединились к норвежским F-16 и F-35 во время сопровождения российских военных самолетов. При этом Ту-142 не заходили в район полетной информации Британии, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три российских военных самолета провели плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, а также над Северо-Восточной Атлантикой. На некоторых участках их сопровождали норвежские самолеты. Британские истребители вылетели с шотландской авиабазы Лоссимут.



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