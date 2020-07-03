 

Тело Нурмагомедова-старшего доставлено самолетом в Дагестан

03.07.2020, 23:30, Новости дня

Тело тренера Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в столицу республики Дагестан Махачкалу. Самолет с его телом приземлился в местном аэропорту, где его встретили близкие родственники.

Помимо семьи Нурмагомедовых в воздушной гавани также присутствовали и представители руководства республики, сообщает ТАСС. Далее тело Нурмагомедова-старшего будет транспортировано в его село Кироваул на автомобиле.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался после кровоизлияния в мозг в пятницу, 3 июля. На протяжении предыдущих двух месяцев он боролся сразу с несколькими недугами: коронавирусом, болезнью сердца, впадал в кому, переносил инфаркт.

Сообщалось о том, что незадолго до смерти 57-летний мужчина стал чувствовать себя лучше. Однако последствия COVID-19 не прошли бесследно: вновь стало хуже его сердцу, а также головному мозгу. И если в случае с сердцем ему была оказана необходимая помощь, то от кровоизлияния в мозг медикам спасти Нурмагомедова спасти не удалось.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Гривна к доллару подорожала до 26,60 грн/$

19.04 / Число вирус-положительных в мире превысило 2,24 млн человек

09.05 / США потребовали от РФ отказаться от новых систем вооружений

28.05 / В “Укрзалізниці” уволили руководство подразделения, которое отвечает за поезда “Интерсити”

28.04 / Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом

28.04 / Генпрокуратура разоблачила фейк о платном лечении коронавируса

19.06 / Умерла последняя сестра Джона Кеннеди

29.06 / Москалькова поддержала идею многодневного голосования

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

04.06 / Шафран ответила на вопрос о конфликтах с Соловьевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска