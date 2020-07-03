Владелец клуба Washington Redskins не исключает смены названия команды

03.07.2020, 21:54, Новости дня

Под растущим давлением со стороны спонсоров и правозащитных организаций, защищающих права коренных жителей американского континента, владелец футбольного клуба Washington Redskins Дэн Снайдер заявил в пятницу, что рассмотрит вопрос об изменении названия команды.

Снайдер, который ранее заявлял, что не будет менять название, смягчил свою позицию на следующий день после того, как FedEx Corp, которая владеет правами на наименование стадиона команды Landover в штате Мэриленд, призвала к переименованию этого футбольного клуба НФЛ.

Команда, входящая в Национальную футбольную лигу (НФЛ), отметила, что в свете последних событий по всей стране и отзывов сообщества, она еще тщательно изучит вопрос названия клуба.

«Этот процесс позволяет команде учитывать не только гордые традиции и историю франшизы, но и вклад наших выпускников, организации, спонсоров, Национальной футбольной лиги и местного сообщества, которое она с гордостью представляет на поле и за его пределами», – подчеркнул Снайдер в своем заявлении.

Критики усилили давление на команду с требованием сменить название, так как оно расценивается как расово оскорбительное для американсканских индейцев (Redskins в переводе с английского означает «краснокожие»). Смерть в мае при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые протесты в США против расовой несправедливости.

«Этот вопрос имеет для меня личное значение, и я с нетерпением ожидаю тесного сотрудничества с Дэном Снайдером, чтобы убедиться, что мы продолжим миссию чествования и поддержки коренных американцев и наших военных», – заявил главный тренер команды Redskins Рон Ривера в своем заявлении вместе со Снайдером.