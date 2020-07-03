Россияне за рубежом: Поправки к Конституции закрепили принцип «своих не бросаем»

03.07.2020, 21:53, Новости дня

Проживающие за рубежом россияне оценили значимость поправок в Конституцию России, включая ту, что затрагивает обеспечение прав и защиты граждан, проживающих за границей.

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», – прописано в ч.3 ст.69 новой редакции Конституции.

В пандемию активисты проекта «Своих не бросаем» в рамках акции «Мы вместе» совместно с МИД РФ, Министерством цифрового развития, авиакомпаниями и региональными властями помогали туристам возвращаться на родину, регистрироваться на эвакуационные рейсы, разъясняли туристам процедурные вопросы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очень хорошо, что в новой Конституции есть поправка, что Российская Федерация обеспечивает права и поддержку граждан, находящихся за рубежом. Своих не бросаем – это уже в Конституции», – сказала Анна Лось, проживающая во Вьетнаме.

«Мы, граждане России, проживающие в Ливане, рады, что теперь в Конституции есть поправка о поддержке соотечественников за границей», – отметила Светлана Сафа из Ливана.

«Я очень рада, что в Конституцию Российской Федерации внесена поправка о соотечественниках в зарубежье и о том, что РФ будет поддерживать права и законные интересы граждан страны. РФ своих не бросает»», – считает Наталья Купча, Тунис.

«С 18 апреля команда проекта «Своих не бросаем» помогла вернуться более тысячи россиян из 27 стран в период пандемии и проконсультировала более 4,2 тыс. человек. Волонтеры помогали информировать людей, в том числе по вопросам обращений в ведомства, режима обсервации, специальных условий трансфера и пребывания в обсервации для людей с ограниченными возможностями и с детьми. Основным направлением работы стала помощь в регистрации на рейсы для тех туристов, регионы которых не попали в список вывозимых россиян. Это удавалось сделать при содействии региональных властей. Кроме того, волонтеры консультировали российских туристов по выплатам материальной помощи, помогали им заполнять анкеты, что часто требовалось пожилым людям, и ускорить процесс. Итогом этой работы стала не только помощь людям, но и объединение большого количества волонтеров в этом благом деле», – рассказал координатор проекта «Своих не бросаем», заместитель руководителя бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин 26 июня в рамках прямого общения с волонтерами акции взаимопомощи «Мы вместе» поблагодарил участников проекта, которые помогали туристам из разных российских регионов вернуться обратно.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.