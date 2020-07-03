 

Супруга Зеленского вылечилась от коронавируса

03.07.2020, 21:48, Новости дня

Супруга президента Украины Елена Зеленская, госпитализированная ранее в связи с обнаружением коронавируса, выздоровела и выписалась из больницы, сообщил в пятницу офис Зеленского.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела после перенесенной коронавирусной инфекцией COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», – передает ТАСС сообщение президентского офиса.

Уточняется, что Зеленская все еще нуждается в продолжении лечения вызванной вирусом двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

12 июня стало известно, что у супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены выявили коронавирус, результаты теста на COVID-19 самого Зеленского и его детей отрицательные.

Позднее Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Корабли ТОФ отработали десантную подготовку

12.04 / Сила рук определяет риск развития сахарного диабета

21.04 / Путин и Роухани обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

05.06 / Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесли на ноябрь

05.06 / Шенкер: Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

30.05 / НАК сообщил подробности операции в Сунже

07.06 / Малюська заявил, что “Межигорье” фактические управляется общественными активистами

19.06 / Вопрос дня: Можно ли заразиться COVID-19 при купании в реке или озере?

19.04 / “Ювентус” готов расстаться с Сарри и взять Зидана

05.06 / Кремль переадресовал МВД вопрос о гибели оказавшего сопротивление силовикам екатеринбуржца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска