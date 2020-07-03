Генпрокуратура отменила постановление Бастрыкина о деле против следователя СК

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03.07.2020, 21:48, Новости дня

Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела против старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК Руслана Миниахметова, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС рассказал, что «замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина».

Напомним, в СК сообщали, что следователя центрального аппарата задержали за получение крупной взятки.

Как сообщили в СК, следователь получил взятку от обвиняемого по уголовному делу, над которым работал. Фамилию следователя не называли.

Источник сообщил, что дело о взятке открыли против Миниахметова, который расследовал ряд громких дел.



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