ВОЗ оценила уровень агрессивности коронавируса в результате мутаций

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03.07.2020, 21:30, Новости дня

Мутации нового коронавируса не сделали вирус более агрессивным, сообщила на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тыс.», – сказала ван Керхове, передает ТАСС.

Она добавила, что в феврале была обнаружена мутация D614G, ее зафиксировали в образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском Ухане. Этой мутацией обладают порядка 29% образцов коронавируса.

«Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни», – добавила эксперт.

В ВОЗ мутациями коронавируса занимается отдельная рабочая группа, уточнила представитель ВОЗ.

«Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии», – добавила она.

Главный научный специалист ВОЗ Сумия Свамитанан сообщила, что мутация коронавируса была ожидаема.

Мутация D614G может позволить вирусу размножаться быстрее, это означает, что он сможет «легче передаваться» от инфицированных к здоровым. При этом есть большое отличие между поведением вируса в лабораториях и поведением при инфицировании людей.

В ВОЗ в пятницу заявили, что в случае продолжения открытия границ по всему миру ситуация с коронавирусом может пойти по «наихудшему сценарию». Вместе с тем, в организации считают, что вторая волна коронавируса может и не появиться.



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