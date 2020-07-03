ВОЗ оценила уровень агрессивности коронавируса в результате мутаций
03.07.2020, 21:30, Новости дня
Мутации нового коронавируса не сделали вирус более агрессивным, сообщила на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
«Ученые всего мира следят за цепочками генома коронавируса, которых более 50 тыс.», – сказала ван Керхове, передает ТАСС.
Она добавила, что в феврале была обнаружена мутация D614G, ее зафиксировали в образцах в Европе, Мексике, Бразилии, а также в китайском Ухане. Этой мутацией обладают порядка 29% образцов коронавируса.
«Однако нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому протеканию болезни», – добавила эксперт.
В ВОЗ мутациями коронавируса занимается отдельная рабочая группа, уточнила представитель ВОЗ.
«Ожидается, что будут происходить изменения по мере эволюции пандемии», – добавила она.
Главный научный специалист ВОЗ Сумия Свамитанан сообщила, что мутация коронавируса была ожидаема.
Мутация D614G может позволить вирусу размножаться быстрее, это означает, что он сможет «легче передаваться» от инфицированных к здоровым. При этом есть большое отличие между поведением вируса в лабораториях и поведением при инфицировании людей.
В ВОЗ в пятницу заявили, что в случае продолжения открытия границ по всему миру ситуация с коронавирусом может пойти по «наихудшему сценарию». Вместе с тем, в организации считают, что вторая волна коронавируса может и не появиться.
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